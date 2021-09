Dediščina, ki bogati in združuje

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije že več let organizira skupaj z različnimi akterji – društvi, zavodi, šolami in posamezniki – prireditev Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD), ki bo letos potekala od danes do 9. oktobra.

Osrednja tema najbolj prepoznavnega kulturnega dogodka pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije, na katerem sodeluje petdeset držav podpisnic Evropske kulturne konvencije, je letos Dediščina za vse. Vključujoča in raznolika dediščina, ki pritegne najširšo javnost, v ospredje postavlja raznolikost in poudarja, da nas interakcija med ljudmi ali skupinami, ki izhajajo iz različnih kulturnih okolij, bogati. Ker je hrana v svoji raznolikosti nekaj, kar nas povezuje, se skupni evropski temi 31. Dnevov evropske kulturne dediščine Slovenija pridružuje s temo Dober tek!, s katero želi odkrivati recepte za okušanje dediščine, povezane s kmetijstvom, pridelavo, nakupom, prodajo, pripravo ter uživanjem vsakodnevnih in prazničnih jedi – od znanj in spretnosti do šeg in navad, od kulturne krajine do tržnic, kašč, črnih kuhinj in gostiln, od prvih kmetijskih orodij in priprav do kuharskih knjig in pogrinjkov. V prihodnjih dneh se bo zvrstilo več kot 350 dogodkov v 150 krajih širom po Sloveniji in tudi v zamejstvu.

Tako kot vsako leto se prireditvi z različnimi dogodki pridružujemo tudi Slovenci, ki živimo v Italiji. Tokrat so to Odsek za zgodovino in etnografijo pri Narodni in študijski knjižnici, Slovensko kulturno društvo Igo Gruden iz Nabrežine in domači jus Nabresina Gemeinde, Osnovna šola Josipa Ribičiča - Karla Široka in OŠ Ivana Grbca - Marice Gregorič - Stepančič, Ribiški muzej tržaškega primorja iz Križa, Nižja srednja šola Simona Gregorčiča iz Doline, Slovensko kulturno društvo Valentin Vodnik iz Doline in Državni izobraževalni zavod Jožefa Stefana.