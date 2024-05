Zgodba Riccarda Goruppija v gledališki predstavi

Slovenska zamejska deportacija v nemška taborišča se vrača na gledališke odre. Po uprizoritvi apulijskega ansambla Il Vello d’oro zgodbe Savine Rupel (Savina Rupel – mati v Ravensbrücku), se člana skupine Anna Maria Damato in Aldo Fornelli vračata na temo deportacije z novo uprizoritvijo. Damato in Fornelli sta avtorja in izvajalca predstave, s katero se želita pokloniti spominu slovenskega partizana in deportiranca Riccarda Gorupa - Goruppija. Krstna uprizoritev bo jutri (v nedeljo, 5. maja) ob 18. uri v Kulturnem domu na Proseku, kjer se je Riccardo rodil leta 1927.

Avtorja sta Riccarda Gorupa - Goruppija (Dinčija) spoznala leta 2019. Vzljubila sta njegovo odprtost in pripravljenost, da svoje tragične življenjske izkušnje deli s sogovorniki. Srečanje ju je močno zaznamovalo: »Doživela sva izjemno izkušnjo, da se pogovarjava z eno zadnjih prič nemške norosti. Večkrat sva ganjeno in hvaležno obujala spomin na dan, ki sva ga preživela z njim. Tako se je v naju porodila želja, da bi Riccardovo življenje uprizorila. Riccardo je bil prepričan, da je z mladimi potrebno govoriti in ker sva tudi midva prepričana o tem, želiva posredovati mladim njegovo pričevanje skozi živo gledališko govorico.«

Ana Maria Damato in Aldo Fornelli sta prepričana, da je Dinčijeva zgodba še kako aktualna in primerna za italijansko publiko in mlade gledalce. Predstava, ki nosi naslov Dinči. Poklon Riccardu Goruppiju, je v italijanščini in bo uprizorjena pod pokroviteljstvom združenj ANED-VZBD – Sekcija Trst in ANPI-VZPI Sekcija Prosek-Kontovel Anton Ukmar-Miro.