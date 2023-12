Defibrilator je tam zato, da se ga uporabi

»Ko se zavedamo, kako pomembni so defibrilatorji, je že prepozno.« S temi besedami se je začel naš pogovor s svetovalcem za kardiološko zaščito Walterjem Rojcem, diplomiranim zdravstvenim tehnikom. Rojc se je svetovalne dejavnosti lotil leta 2010, ko je presodil, da bi bil lahko zunaj zdravstvenih ustanov bolj učinkovit. Z leti je postal glavni tržaški izvedenec za defibrilatorje in sodeluje s podjetji in društvi okrog po Italiji.

Povod za pogovor o pomenu defibrilatorjev sta dva nedavna primera reševanja oseb s srčnim zastojem, ki so ju oživljali navadni ljudje, ne izurjeni reševalci. V lonjerski telovadnici so soigralci 58-letnega rekreativnega nogometaša pred desetimi dnevi uspešno oživljali prav z defibrilatorjem, po telefonskih navodilih operaterjev deželne reševalne službe Sores.

Rojc je dejal, da v medijih najbolj odmevajo primeri srčnih zastojev pri nogometaših. Spomnil je na Piermaria Morosinija, Davideja Astorija in Christiana Eriksena. Prva dva sta umrla, tretji pa se je vrnil na igrišča. Srčni zastoj pa seveda ne doleti le slavnih nogometašev. V Trstu ga doživita po dve osebi vsake tri dni. Ko se to pripeti, je preživetje osebe odvisno od dveh dejavnikov - bližine delujočemu avtomatičnemu defibrilatorju in prisotnosti usposobljenih oseb, ki znajo človeka oživljati. Vsaka minuta srčnega zastoja povzroči stalne poškodbe desetim odstotkom naših možganov.

Veliko ljudi se dobesedno boji defibrilatorjev, je dejal Rojc. Za to so krive predvsem njihove popolnoma napačne upodobitve v medijih. »Prevečkrat ljudje samo čakajo na reševalno vozilo,« je dejal in dodal, »da lahko res vsakdo oživlja«.

Marsikoga skrbi, da bi lahko pri oživljanju poškodoval osebo in za to tudi kazensko odgovarjal. Rojc je opozoril, da so te bojazni neupravičene. Defibrilatorji so visoko tehnološke in obenem preprosto uporabne naprave. »Ljudje se bojijo pritisniti na napačne gumbe,« je dejal in pristavil, da »napačen gumb sploh ne obstaja«. Avtomatični defibrilatorji so namenjeni ravno laikom, ob njih so vedno navodila. Stroj bo tudi sam presodil, če je pacientovo stanje primerno za poseg z defibrilatorjem.

