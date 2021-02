Dela na strehi bodo počakala na pomlad

Montažne hišice družbe Italspurghi naj bi na dvorišče openskega vrtca Andreja Čoka prispele 8. marca. Tako nam je včeraj potrdil vodja tržaškega občinskega oddelka za javne gradnje, inženir Luigi Fantini in napovedal, da naj bi postavljanje in urejanje priključkov trajalo le nekaj dni, potem pa bo na vrsti šola, ki bo od takrat razpolagala s ključi in bo lahko poskrbela za selitev pohištva, igrač in drugih potrebščin za 36 otrok, ki bodo prag začasnega vrtca prestopili, ko bo vse počiščeno in sanirano.

Pred dnevi smo namreč objavili novico, da so se na dvorišču openskega otroškega vrtca Andrej Čok začela dela za namestitev začasnih modularnih objektov. V sredo smo si delovišče ogledali v družbi ravnateljice Večstopenjske šole Opčine Annamarie Zeriali, medtem ko so delavci podjetja Di Betta Giannino iz Nem v Terskih dolinah pridno postavljali temelje nove, začasne in potresno varne konstrukcije. V novih montažnih prostorih bosta urejeni dve učilnici – za sekcijo medvedkov in sekcijo zajčkov – ter seveda sanitarije, medtem ko bo jedilnica ostala na svojem mestu, se pravi, da bodo otroci z vzgojiteljicami na obe malici oz. kosilo še vedno romali v prostore vrtca, ki bodo izključno na tistem delu dostopni.

Inženir Fantini je tudi potrdil, da se bodo dela na strehi vrtca začela spomladi. Datuma, je zaupal, še niso določili.