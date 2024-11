Dela za razširitev katinarske bolnišnice odslej brez zastojev

Izvajalec gradbenih del za razširitev katinarske bolnišnice, furlansko podjetje Rizzani de Eccher, lahko mirneje spi. Videmsko sodišče je pretekli teden odobrilo sporazum o prestrukturiranju dolga, s katerim podjetje lahko računa na pomembno finančno injekcijo, na podlagi te pa bo lahko neovirano peljalo naprej že začete projekte. V družbo je vstopil sklad Sagitta sgr, ki bo v njej imel večinski delež, v zameno pa bo Rizzani de Eccher lahko širil svoje ambicije.

Med projekti, ki so zaradi te injekcije varni, je tudi tisti za katinarsko bolnišnico, ki je vreden več kot 260 milijonov evrov in so ga začeli uresničevati januarja lani. Finančna kriza, v kateri se je znašel gradbinec, naj ne bi neposredno ogrozila gradbišča na Katinari, a vseeno bo po homologaciji gradbinec zadihal s polnimi pljuči in začel graditi brez zastojev.

To nam je zagotovil Marco de Eccher, eden od upraviteljev podjetja, ki je katinarski projekt prevzelo od gradbenika iz Veneta, zadruge Clea, ko je ta padla na izpitu neodvisnega upravnega organa, ki je preverjal, v kolikšni meri so tehnične rešitve izvršnega projekta kompatibilne z razpisnimi pogoji. Po kompleksnem obdobju je naročnik, zdravstveno podjetje Asugi, izbralo furlansko podjetje, ki naj bi dela končalo v petih letih. Na vprašanje, če ta časovnica sploh še velja, glede nato, da so letos pozimi za nekaj časa dela prekinili, gradbinec ni odgovoril oziroma je dejal, da v tej fazi ne more povedati, kdaj točno bodo končali z deli. Je pa zagotovil, da gradbeni stroji okoli katinarske bolnišnice brnijo že več mesecev.

