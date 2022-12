Delavci boljunske tovarne Wärtsilä so na današnji skupščini sprejeli sporazum, ki so ga pred dvema dnevoma podpisali v Rimu, o nadaljevanju proizvodnje do konca septembra 2023. Na skupščini je sodelovalo 700 delavcev, nekateri z računalniško povezavo, proti je glasovalo le enajst udeležencev.