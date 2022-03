Delčki mitov med sprehajanjem

Baba, Ajdi, Lintver ... Vsa ta mitološka bitja domujejo v Mitskem parku v Rodiku, ki že eno leto vabi obiskovalce, da spoznajo pripovedno izročilo tega kraja. V centru vasi so ob vaškem domu odprli tudi interaktivni Center za obiskovalce, v katerem jim predstavijo, kaj bodo videli v parku.

V njem goste najprej seznanijo s tem, da v Rodiku ne morejo govoriti o mitih. »Mit bi bil neko zapisano besedilo, ki bi mu sledili rituali in bi vanj ljudje verjeli ali pa ne. V Rodiku so se torej delčki mitov ujeli v pripovedno izročilo. Kvečjemu lahko govorimo o mitski krajini, ker je to pripovedno izročilo vezano nanjo. Nobena točka v mitskem parku ni postavljena tam, da bi bila zanimiva obiskovalcu, ampak zato, ker se zgodba veže na točno določen kraj,« je razložila Valerija Pučko, ki je zaposlena v Mitskem parku.

To je edina lokacija v Evropi, kjer je vsaka zgodba postavljena »in situ«, je dodala Katja Hrobat Virloget, ki je raziskovala rodiško mitsko krajino in si vsebinsko zamislila Mitski park.

V MUZEJU JE LAHKO VSAK VELIKAN

»Da ne bi bili samo na terenu, smo ustvarili tudi interaktivno razstavo, ker smo imeli prostor in ker nam je to tudi omogočila občina Hrpelje-Kozina. Veliko stvari smo naredili tudi izven projekta Interreg med Slovenijo in Hrvaško; najprej smo si zadali, da bi imeli tukaj le infopult in trgovinico, naposled pa smo sestavili pravo razstavo. Obiskovalci gledajo na to zgodbo drugače, ko vidijo, da to ni samo sprehajalna pot. Ko pridejo, sploh ne vedo, kaj naj pričakujejo in so res presenečeni, kaj vse dobijo tukaj,« je Valerija Pučko Primorskemu dnevniku razložila v Centru.

Ta je sestavljen iz treh delov: najprej prikažejo, »kdo smo«, nato »kje smo«, v zadnjem delu pa še »kam gremo po koncu življenja«. Na razstavi tako predstavijo arheološko najdišče Rodika, zgodovino vasi, staroselce Rundikte, Ajde itd. Obiskovalce pa seznanijo tudi z več zgodbami, ki se nanašajo na to območje. Ti med drugim spoznajo, da se Rodik geološko deli na dva dela: flišasti (Brkini) in apnenčasti (Kras). Razstava je interaktivna, saj se lahko obiskovalci v njej prelevijo v velikane Ajde, stopijo v rodiške jame ipd.