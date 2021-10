Delo v pristanišču kljub vsemu poteka (video)

Kljub stavki, ki se v tržaškem pristanišču nadaljuje, delo poteka, pa čeprav v okrnjeni obliki. Protestniki so po svarilih prefekture, da bi bila povzročitev zapore hudo kaznivo dejanje, spuščali ostale delavce skozi vhod na sedmi pomol, pri prvem vhodu na Trajanovem nabrežju pa je bilo vse mirno. Pri družbi Trieste Marine Terminal, ki upravlja sedmi pomol, so zaposleni v glavnem v službi, tako da podjetje z razpoložljivim osebjem vodi običajne dejavnosti z ladjami, vlaki in s tovornimi vozili. Zaradi stavke pa primanjkuje osebja za upravljanje vozil, s katerimi premikajo kontejnerje po ploščadi.

Solidarnost s predsednikom pristaniške uprave Zenom D’Agostinom so medtem izrazili italijanski privezovalci. »To, kar brani predsednik tržaškega pristanišča, presega Trst. Zadevo vso državo: gre za načelo zakonitosti,« je v izjavi za medije zapisala zveza privezovalcev Angopi, ki je kot pozitivno ocenilo odločitev protestnikov, da ne preprečijo dostopa do pristanišča in pomolov. »To prinaša upanje, da je dogovarjanje možno,« so še zapisali ter pozvali D’Agostina, naj umakne svojo namero o odstopu s predsedniškega mesta.