Devinski grad sestavili iz lego kock

Muzejske dvorane Devinskega gradu bodo aprila sprejele instalacije lego kock. To ne bodo običajne pisane zgradbe, kakršne si lahko ogledamo na tematskih razstavah, ampak prave umetnine, reprodukcije lokacije, oseb in dogodkov, ki so zaznamovali zgodovino gradu. Projekt, ki je nastal na pobudo samega kneza Dimitrija Thurn und Taxisa in družine, lastnice gradu že skoraj 400 let, so danes predstavili v kongresnem centru v Starem pristanišču.

Knez si z družino prizadeva za promocijo svojega gradu, ki velja za eno največjih znamenitosti na Tržaškem: »V njem ponujamo obiskovalcem skok v preteklost, čeprav smo zazrti v prihodnost in vsakič iščemo nove izzive. Zato smo zasnovali projekt Pezzi di storia, Il Castello di Duino si racconta in mattoncini Lego (Delčki zgodovine. Devinski grad v lego kockah), ki je del nenehnega procesa prenove in želje, da bi grad postal še bolj prepoznaven.« S pomembno in samostojno naložbo je tako družina stopila do proizvajalca znanih kock.

Lego je ustvarjalno delo zaupal francoskemu oblikovalskemu podjetju Epicure Studio, ki je zasnovalo projekt Historie en Barique (Zgodovina v sodu). Z lego kockami in njihovo univerzalno govorico so upodobili dogodke, ki so zaznamovali zgodovino Devinskega gradu ter jim dali tridimenzionalno obliko. Grad si je lani ogledalo več kot 69 tisoč obiskovalcev.

V dvoranah bodo tako od 17. aprila dalje na ogled zgodovinske rekonstrukcije iz 300.000 lego kock. S sedmimi instalacijami v različnih formatih bodo obiskovalci lahko spoznali in primerjali znane zgodbe ter kraje. Najbolj impozantno delo bo model Devinskega gradu. Zanj so uporabili 132.260 lego kock (300 kilogramov). Skupaj z odrom bo tako instalacija težka 600 kilogramov, velika pa več kot dva metra.