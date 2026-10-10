Devinski in Miramarski grad povezuje morje

Miramarski in Devinski grad bi lahko v prihodnje tesneje sodelovala pri promociji kulturne dediščine in turistične ponudbe tržaške obale. Dva gradova, ki ju povezuje morje, bi lahko obiskovalcem v prihodnje pripovedovala tudi skupno zgodbo. O možnostih povezovanja sta včeraj v okviru Barcolane 58 spregovorila direktor Miramarskega gradu Guido Comis in lastnik Devinskega gradu, knez Dimitri Thurn und Taxis.

Srečanje je v razstavnem prostoru Io sono Friuli Venezia Giulia na Velikem trgu pripravila deželna turistična organizaciji PromoTurismoFVG, pogovor pa je vodil novinar Andro Merkù. Čeprav sta gradova le nekaj kilometrov narazen, imata različni zgodovini in načina upravljanja. Skupna pa sta jima tesna povezanost z morjem in prostorom, ki ju obdaja. Prav to bi lahko postalo izhodišče za skupno turistično zgodbo, ki bi poleg obeh gradov povezala še Trst, Kras in širše območje. Namesto da bi obiskovalci Miramarski in Devinski grad doživljali kot ločeni znamenitosti, bi ju lahko spoznavali kot poglavji širše zgodbe o zgodovini, umetnosti in kulturni dediščini zaliva. Pri skupni promociji bi lahko pomembno vlogo odigrala tudi turistična kartica FVG Card, ki obiskovalcem olajšuje odkrivanje deželnih znamenitosti, sta povedala gosta.

Pomemben del pogovora je bil namenjen tudi vprašanju, kako zgodovinske prostore ohranjati žive, ne da bi pri tem izgubili njihovo identiteto. Obnove, razstave, koncerti in drugi dogodki zahtevajo skrbno ravnovesje med varovanjem zgodovinske dediščine in potrebami sodobnih obiskovalcev. Kakšna bosta gradova čez trideset let in kaj bosta zapustila prihodnjim generacijam? Njuno ohranjanje namreč ni povezano le z varstvom stavb in umetniških zbirk, temveč tudi z iskanjem novih načinov, kako njuno zgodbo približati javnosti. Pa še zanimivost. Dogodek je sovpadel s svetovnim dnevom pošte, družina Thurn und Taxis pa je pomembno zaznamovala razvoj evropskega poštnega sistema. Skoraj štiri stoletja je namreč upravljala poštne povezave v službi Habsburžanov in tako prispevala k povezovanju evropskih dežel.