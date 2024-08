Devinski jusarji bodo lažje upravljali nekatere nepremičnine

Devinsko-nabrežinska občina in devinski jus sta pred nedavnim pripravila dogovor glede upravljanja posesti in nekaterih nepremičnin, za katere lastninsko stanje že leta ni jasno. Dogovor, ki omogoča učinkovitejše vzdrževanje sporne dediščine, je devinsko-nabrežinski svet odobril julija z glasovi koalicije in ob protestni zapustitvi dvorane s strani opozicije. Glasovanja sta se vzdržala dva člana opozicije, in sicer Sergio Milos in Massimo Romita.

Župan Igor Gabrovec je dogovor ocenil kot vmesni korak na poti do prenosa nejasnega lastništva. Še več, župan želi podobne dogovore skleniti tudi z drugimi jusi, ki delujejo v devinsko-nabrežinski občini. Dogovori za Gabrovca predstavljajo pravni instrument za uveljavljanje določil državnega zakona iz leta 2017, ki priznavajo zgodovinsko in bistveno vlogo starodavnih vaških skupnosti.

Koristi za jus in občino

In kaj sploh vsebuje dogovor med občino in devinskim jusom? Ta obravnava problem več parcel med Devinom in Štivanom, za katere jusarji že dlje časa zahtevajo lastninsko pravico na osnovi aktov iz časa Avstro-Ogrske, ko naj bi nekatere posesti dodelili prebivalcem vasi proti plačilu ali na podlagi priposestvovanja pravice do zemlje.

Ker je vprašanje lastništva ostalo nerešeno dolgo časa, se je Občina Devin-Nabrežina odločila, da zadevo prevzame v svoje roke in predlaga kompromis, od katerega bo koristi imel tako jus kot občina. Jusu je tako predlagala sklenitev dogovora, ki ne omenja lastninske pravice, ampak določa samo upravljanje parcel in nepremičnin. Dogovor določa, da bo za nekatere dele skrbela občina, za druge pa jus.

