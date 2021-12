Devinsko-nabrežinska koalicija doživela brodolom

Devinsko-nabrežinska desnosredinska koalicija je danes doživela brodolom. Na krovu ladje, ki si je v preteklih dneh nevarno utirala pot med valovi nesoglasij, je nepričakovano (?) zmanjkalo mož in žensk. Četverica iz vrst svetniške skupine Alleanza per Duino Aurisina se današnjega zasedanja občinskega sveta, na katerem je bilo med drugim treba izglasovati še zadnjo spremembo proračuna, ni udeležila. Županja Daniela Pallotta je zaman skušala potrebno pomoč oz. oporo poiskati v svetnikih opozicije, ki pa niso pristali na »izsiljevanje v imenu odgovornosti« in zapustili virtualno zasedanje. Na ekranu je tajnik preštel le 7 udeležencev seje, kar ni bilo dovolj, da bi bila sklepčna.

Massimo Romita, Chiara Puntar, Mateja Pernarcich in Giuliano De Vita se včeraj niso odzvali na klic občinskega tajnika. Še pred zasedanjem so namreč županjo prosili naj se odzove glede vprašanja uravnovešenja moči znotraj občinskega odbora, ker pa odgovora niso prejeli do začetka seje, se slednje niso udeležili. Kaj se dogaja, je zanimalo svetnika Igorja Gabrovca (Skupaj-Insieme), ki je vložil spremembo točke dnevnega reda in županjo prosil, naj svetnikom poroča, kaj se dogaja znotraj koalicije in naj preveri, ali sploh razpolaga z zadostnimi podpornimi številkami za sejo. Da je nekaj nesporazumov in da skušajo razumeti, kam slednji vodijo, mu je potrdila Pallotta in priznala, da gre prav gotovo za močan politični znak. »Če in ko bomo prišli do nekega sporazuma, bom poročala svetnikom,« je dejala. Sklepe na dnevnem redu pa je treba izglasovati, je ocenila in vse prisotne svetnike pozvala k odgovornosti in podpori, da bi lahko nadaljevali z načrtovanim delom.

Opozicija ni poklicana, da nadomesti številčne pomanjkljivosti koalicije, je bil jasen Gabrovec. Prošnjo po odgovornosti je svetnik iz vrst Gibanja petih zvezd Lorenzo Celic razbral kot izsiljevanje, njegov kolega Demokratske stranke Massimo Veronese pa je spomnil, da je sprememba proračuna politično dejanje, ki bi ga morala podpreti koalicija, »ki je dejansko ni več.«