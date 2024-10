Dežela FJK končno ubrala zakonsko pot proti smradu v Bregu

Kdo ve, ali bo roka pravice zalegla in bo na dolinskem koncu prej ali slej manj zaudarjalo po nafti, ki uhaja iz rezervoarjev družbe Siot? Dežela Furlanija - Julijska krajina se je s predstavniki Občine Dolina včeraj obvezala, da bo do pomladi prihodnje leto poskrbela za nov zakon za boj proti neprijetnim vonjavam. Po besedah deželnega odbornika za okolje Fabia Scoccimarra bo pri zakonskem uspehu ključno sodelovanje podjetij oz. obratov in občanov, v luči skupnih prizadevanj za trajnostni razvoj.

»Nedvomno je to korak naprej in zadovoljni smo, da je do njega prišlo, za kar smo hvaležni tudi pomoči opozicije. Pozorni bomo, da bo Dežela FJK napoved izpeljala do konca,« je ob robu srečanja v deželnih uradih ocenil dolinski župan Aleksander Coretti, ki so ga spremljali podžupan Marko Savron, vodja občinskega oddelka za investicije, okolje in kulturo Mitja Lovriha ter opozicijski svetnik Roberto Drozina. Odbornik je gostom (na srečanju je bilo sicer napovedano tudi vodstvo družbe Siot, ki ga za mizo naposled ni bilo, op. nov.) potrdil, da se bo 29. oktobra Dežela FJK s svojo agencijo za okolje Arpa lotila postopka, ki bo v pomladnih dneh privedel do snovanja dokumenta, ki bo normiral meje smrada. Junija naj bi dokument romal v deželni svet, ki ga bo moral analizirati in sprejeti. »Potem bodo na vrsti podjetja oz. tovarne, ki bodo morala dana pravila in trajnostne parametre tudi spoštovati. Svoje ekološke dobre namene pa bodo lahko dokazala s konkretnimi naložbami,« je namignil Scoccimarro.