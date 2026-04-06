Deželo pozivajo, naj pomaga vsem pomoči potrebnim

Migracije so kompleksen pojav, njihovega upravljanja se je potrebno lotiti na celosten in premišljen način. »Nikakor ne smemo na premike ljudi gledati skozi prizmo varnostne grožnje. Navsezadnje so tudi migranti in begunci ljudje. Revščina nima potnega lista,« opozarja duhovnik Paolo Iannaccone, predsednik sprejemnega centra Balducci na Videmskem. Ravno tu se je lani v spomladanskih mesecih sestala deželna mreža DASI za sprejemanje in mednarodno solidarnost, združenje nevladnih organizacij in društev, ki sprejemajo prosilce za azil ter se zavzemajo, da bi vsi revni ljudje, ne glede na poreklo ali barvo kože, uživali enake pravice. Rezultat srečanj je vademekum za dostojanstveno sprejemanje beguncev in pomoč vsem ljudem v materialni stiski. Dokument z napotki in nasveti o najnujnejših ukrepih na področju sprejemanja prosilcev za azil, regulacije tujih delavcev, javnega zdravstva in zagotavljanja strehe nad glavo za vse ljudi.

Prvo področje, ki ga poglobljeno obravnava dokument, je sprejemanje prosilcev za azil, s posebnim poudarkom na sprejemanju mladoletnih tujih otrok brez spremstva. Podpisniki dokumenta, med katerimi so tržaška Karitas, sindikat CGIL in solidarnostni konzorcij ICS, deželo spodbujajo, naj preneha gledati na mladoletnike kot na varnostno grožnjo, temveč kot na »bodoče italijanske državljane.«

Težave se pri tujcih pojavljajo tudi pri njihovi vključitvi na trg dela. Ogromno je izkoriščanja in dela na »črno«, po podatkih sindikata CGIL je tretjina delavcev, ki se poškoduje na delu, tujcev. V kmetijstvu je ta delež še višji, 45-odstotni. Zato dokument predlaga naložbe v jezikovne tečaje za tuje delavce in tečaje usposabljanja za kulturne mediatorje, ki bi jim pomagali pri usvajanju pravil varnosti pri delu. Podpisniki dokumenta so deželo spodbudili, naj ukrepa tudi na področju dostopnih bivalnih enot in javnega brezplačnega zdravstva za vse ljudi, tudi tiste brez zdravstvene izkaznice in družinskega zdravnika.