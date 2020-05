Dijaki Stefana drugi na tekmovanju POPRI

Ker vsi koronaukrepi še niso sproščeni, je Primorski tehnološki park finale državnega tekmovanja v podjetniških idejah mladih POPRI 2020 prvič v zgodovini izvedel na spletnih platformah. Najprej je 31 ekip v treh kategorijah svoje podjetniške ideje predstavilo strokovni komisiji kar od doma. Rezultate pa so v petek popoldan razglasili na Facebook profilu tekmovanja. Nagrade so se razveselili tudi dijaki DIZ Jožef Stefan, ki so se uvrstili na drugo mesto v svoji kategoriji.

Mladi so tekmovali v treh kategorijah: osnovnošolci, dijaki in študenti ter mladi do 29 leta. Na tekmovanje POPRI se je prijavilo 328 mladih oziroma 114 ekip, ki so svoje ideje razvijali s 74 mentorji, sodelovalo pa je 72 izobraževalnih ustanov. Letos so tekmovanje prvič razširili tudi na šole v zamejstvu. Devetdeset skupin se je uvrstilo na predizbore, ki so jih organizirali Primorski tehnološki park, Saša inkubator, Tehnološki park Ljubljana in Podjetniški inkubator Podbreznik. Na zaključni del tekmovanja se je sicer uvrstilo 31 skupin.

V vsaki kategoriji so v petek razglasili tri najboljše ekipe. Drugo mesto so z aplikacijo Bus Tracker osvojili dijaki tržaškega DIZ Jožef Stefan. S pomočjo aplikacije je moč videti pozicijo vseh mestnih avtobusov, ki se vozijo po Trstu, omogoča pa tudi nakup vozovnic in odčitek prihranka emisij CO2 na račun uporabe javnega prevoza ter prevoženih kilometrov. Aplikacijo so si zamislili trije dijaki tretjega razreda elektronske smeri izobraževalnega zavoda, Sebastjan Pieri, Alex Cecon Bogatec in Liam Škerk, pod mentorstvom prof. Marca Zubalica.