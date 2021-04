Dijaki ustvarjali »na krilih domišljije«

V obdobju, ki vse nas postavlja pred težke preizkušnje, so se na liceju Franceta Prešerna v Trstu profesorji slovenščine odločili, da dijake in dijakinje popeljejo na čudovito potovanje v svet domišljije. Na tovrstnem potovanju je najboljša sopotnica knjiga, ki nam utira pot v oddaljene in neznane svetove. Da bi dijakom in dijakinjam to izkušnjo še popestrili, so ob branju želeli spodbuditi tudi njihovo ustvarjalnost in razpisali literarni natečaj Na krilih domišljije. Dijaki in dijakinje so imeli možnost, da se preizkusijo v pisanju kratke zgodbe ali ciklusa treh pesmi. Kot temo svojega sestavka so morali sami izbrati misel iz prebrane knjige, ki jih je še posebej prevzela.

Literarni natečaj na liceju Franceta Prešerna ni novost, saj je bil v preteklosti že večkrat razpisan in je njegovo finančno kritje takrat omogočal sklad Nade Pertot. Z letošnjo pobudo smo želeli obuditi to tradicijo z upanjem, da bi tudi sklad Nade Pertot spet zaživel.

Med tekmovalci iz bienija je nagrado za prozo prejela Martina Cavotta, nagrado za poezijo pa Julija Cante. Za objavo sta bili priporočeni še kratka zgodba Ksenije Štekar in ciklus pesmi Zarike Spetič.

Med tekmovalci iz trienija sta bili prav tako nagrajeni dve dijakinji: Asja Rapotec je osvojila nagrado za prozo, Nika Starec pa nagrado za poezijo. Komisijo sta poleg dveh zmagovalk prepričala še dijakinja Maruška Zonta s svojim proznim besedilom in dijak Francesco Petaccia s ciklusom pesmi.

Vse njihove izdelke lahko preberete v jutrišnji (nedeljski) izdaji dnevnika.