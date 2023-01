Dipiazza: Nacizem in fašizem sta ubila svobodo

Nacizem in fašizem sta ubila svobodo. Tako je tržaški župan Roberto Dipiazza danes dopoldne nakazal na tradicionalni slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve holokavsta v Rižarni, ki poteka pod okriljem Občine Trst. Poudaril je, da so za rasne zakone, ki jih je Mussolini leta 1938 razglasil ravno v Trstu, odgovorni Italijani, kar so obeležili tudi z nedavnim obiskom ministra za notranje zadeve Mattea Piantedosija.

Še pred tem je na začetku svečanosti na mestu, kjer je nekoč stala orjaška uničevalna peč, s prefektom Pietrom Signoriellom in predsednikom deželne vlade FJK Massimilianom Fedrigo položil venec v spomin na vse tiste, ki so izgubili življenje zaradi nacifašističnega nasilja. Z vencem so padle počastili še predstavniki borčevskih organizacij, združenj nekdanjih deportirancev in drugih društev. Slovesnosti se je drugače udeležilo približno sto dijakov višjih srednjih šol, tudi slovenskih. Čeprav je po dveh letih pandemije prvič stekla brez omejitev, je bilo navzočih manj kot doslej. Morda je svoje naredil tudi oster januarski mraz.

Govor Dipiazze so prebrali tudi v slovenščini, v slovenskem jeziku je drugače kot zastopnik županov okoliških občin spregovoril devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec. Prepričan je, da imajo svečanosti in spominski kraji smisel, če obnovimo zaobljubo, da nam ni vseeno, če demoni holokavsta ponovno dvigajo glavo in razpenjajo krila.

