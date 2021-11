Dipiazza: Ne zapirajmo meje, rešitev je v cepivu

Tržaški župan Roberto Dipiazza meni, da so za to, da je Trst s Furlanijo - Julijsko krajino edini v Italiji na rumenem seznamu ukrepov, krivi proticepilci in pristaniški delavci, ki so priredili oktobrske proteste in bivakirali na Velikem trgu. V intervjuju, objavljenem v dnevniku La Repubblica, je dejal, da mesto drago plačuje širjenje okužb, med drugim so pravkar preklicali tridnevni kongres s 400 udeleženci. Meje s Slovenijo pa ne gre zapreti, »ker se nas to, kar se dogaja v drugih državah, ne tiče, saj se moramo mi sami zaščititi – s cepivom«, pravi župan.