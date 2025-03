Dipiazza: Pri Stadionu 1. maj ne gre za politični problem

»V tej zadevi ni nič političnega. Če podpišejo dogovor, takoj zatem dobijo gradbeno dovoljenje.« Tako je tržaški župan Roberto Dipiazza včeraj kmalu po vrnitvi z nepremičninskega sejma v francoskem Cannesu komentiral dogajanje okrog Stadiona 1. maj, kjer načrtuje Športno združenje Bor, kot znano, gradnjo nove športne dvorane, pristojni občinski urad pa je prošnjo za izdajo gradbenega dovoljenja nazadnje zavrnil. Župan se v samo vsebino dogovora med nosilci projekta in občino, ki mora obvezno spremljati gradbeno dovoljenje, ne spušča, ker je to v domeni uradnikov, poudarja pa, da politika pri tem nima nič.

»Predlagatelji so prejeli denar od Dežele FJK, zdaj pa morajo za prejetje gradbenega dovoljenja po zakonu skleniti dogovor z občino. Če oni nočejo podpisati tega dokumenta, ki daje telovadnico na razpolago, v tem ni nič političnega,« pravi župan. Zmotila so ga namreč namigovanja, da naj bi občina projekt ovirala iz političnih razlogov. »Častna beseda, jaz se za to zadevo nisem zanimal, ker se s tem ukvarjajo uradi,« je dodal.

»Če podpišejo dogovor, naslednjega dne imajo gradbeno dovoljenje. Pa bo nekdo prihajal dvakrat na teden tja telovadit in konec. V tem ne vidim velikega problema, predvsem političnega ne,« je še dejal Dipiazza. Na pripombo, da naj bi bila težava v tem, kdo bo lahko uporabljal dvorano ob ključnih trenutkih v tednu (zvečer in ob koncih tedna), pa ni želel odgovoriti, ker se s temi zadevami župan pač ne ukvarja. »Ponavljam, naj podpišejo in bodo prejeli gradbeno dovoljenje,« je zaključil Dipiazza, ki se je o tem pred časom pogovarjal tudi s predsednikoma organizacij SKGZ in SSO.