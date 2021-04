Dirka starodobnikov s človekoljubno in protivirusno noto

Peta izvedba dirke starodobnih vozil Mitteleuropean Race je pred nami: od 14. do 16. maja se bodo na progi, ki bo startala in se zaključila na tržaškem Velikem trgu, pomerili starodobni avtomobili od leta 1976 do 1990. Prireja jo ekipa Adrenalinika, ki je letos pristopila tudi k projektu We stop covid mednarodnega kluba Rotary, pri čemer spodbujajo k cepljenju in zaposlovanju zdravstvenega osebja, ki bi bilo usposobljeno za to.

Organizatorji dirke sodelujejo tudi pri projektu Mite – kratica za besedo »skupaj« v štirih različnih jezikih (nemščini, italijanščini, angleščini in francoščini – Miteinander, Insieme, Together, Ensemble). Za kaj gre? Slabovidnim in slepim osebam želi omogočiti, da kot sopotniki sodelujejo na mednarodnih in državnih rally in rednih dirkah. Sopotnik bere uradno knjigo dirke, prepisano in natisnjeno v brajlici, tako da je povsem vključen v avtomobilski svet in v tekmovanje. Dve posadki iz projekta Mite bosta sodelovali na tržaški Mitteleuropean Race.

Dirka bo tokrat potekala v dveh etapah, izključno na italijanskih tleh: 500 kilometrov in več kot 80 preizkušenj. Vzporedno z dirko bo potekal tudi pokal Mitrace Tour Cup, ki bo zadovoljil ljubitelje turističnih prireditev in bo udeležencem omogočil, da uživajo ob deželnih zgodovinskih in naravnih zanimivostih.

Na uradni spletni strani www.mitteleuropeanrace.it so že vse potrebne informacije za registracijo.