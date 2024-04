Pripadniki tržaške obalne straže so v minulih prazničnih dneh poostrili nadzor nad divjim ribolovom v Tržaškem zalivu. Prestregli so lastnika plovila, ki je nezakonito ribaril v nočnih urah s profesionalno opremo in z mrežo. Ugotovili so, da je ulovil 30 kilogramov rib, ki jih je spravil v stiroporne škatle. Na plovilu so tudi dobili mokro 200-metrsko mrežo. Naložili so mu za 1000 evrov kazni, ulov in mrežo pa so zasegli.