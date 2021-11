Dobrodelne torbice društva De Banfield

Tudi letos bo v božičnem času z nakupom pisanih torbic mogoče prispevati k delovanju tržaškega društva Goffredo De Banfield, ki že več kot 30 let nudi podporo ljudem z demenco in Alzheimerjem. Skrbnikom in bolnikom ponujajo kakovostne brezplačne storitve na domu in v sprejemnem središču Casa Viola v Ulici Filzi.

»Naše delovanje sloni na prispevkih Dežele Furlanije - Julijske krajine in drugih institucij, predvsem pa na donacijah ljudi, ki dobro razumejo, kakšen je namen našega prostovoljnega dela,« je dejala Maria Teresa Squarcina Monti na predstavitvi dobrodelne kampanje La borsa che dona - Torbica v dar v hotelu Savoia Excelsior. »Namen kampanje ni le prodaja nekega predmeta, ampak posredovanje pomembnega sporočila. Torbice so izdelane iz šalov in drugih dragocenih kosov blaga, ki so nam jih podarile tržaške gospe, izdelale pa prostovoljke. Za vsako torbo stojijo osebni spomini in veliko ur dela,« je še dejala.

Od danes dalje je na spletni strani društva www.debanfield.it in v središču Casa Viola na voljo 20 večjih torb, 70 torb, 74 torbic in 170 ročnih torbic. Za najmanjše izdelke sprejema društvo darove v višini najmanj 30 evrov, za največje pa 240. Vsakih 30 darovanih evrov zagotovi bolnikom eno uro oskrbe.