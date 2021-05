Dočakali smo tudi cepilni center v Miljah

Prvi naročniki so v telovadnico Pacco v Ul. D’Annunzio 6 v Miljah vstopili nekaj po 8. uri. Današnji, prvi dan novega cepilnega centra v miljski občini se je začel (in tudi minil) brez zamud in brez nikakršnih težav, brez nerganja in vzdihovanja. Ljudje so prihajali in odhajali kot na tekočem traku, pred vhodom je bila vrste le za vzorec. Tudi v notranjosti telovadnice ni bilo drena - naročniki so mirno čakali na stolih, da so jih poklicali na pogovor z zdravnikom, nato pa še v kabino na vbod s cepivom Moderna oz. Janssen.

Med prvimi je v eno izmed šestih cepilnih kabin vstopila tudi županja Laura Marzi, ki je samo nekaj ur pozneje dobrodošlo strukturo tudi slovesno predala namenu. »Cepilni center je za nas izjemno pomemben cilj, ki smo ga dosegli po dolgih prizadevanjih in v tesnem sodelovanju s tehničnim in zdravstvenim osebjem zdravstvenega podjetja Asugi. Hkrati pa je tudi prvi korak, ki nas približuje imuniteti našega, deželnega in državnega ozemlja,« je dejala Marzijeva in dodala, da vsi že nestrpno čakamo na ta korak proti normalnosti in ponovnem zagonu vsakdanjega življenja.

Kdo se bo lahko naročil na cepljenje v miljskem centru? Prav gotovo Miljčani in prebivalci sosednjih, dolinske in tržaške občine, sicer pa – zagotavljajo – ne bodo nikomur odrekli vboda. Včeraj ga je dočakalo 550 oseb, ravno toliko pa naj bi jih na vrsto prišlo jutri. Podobno kot nabrežinski cepilni center bo tudi miljski sprejemal naročnike med 8. in 19. uro vse do nedelje. Od prihodnjega tedna pa bodo najbrž – glede na dostavo cepiv – delovali le do 14. ure