Dodatna odprtja uradov za izdajo elektronske osebne izkaznice

Tržaška občina je sporočila, da bo občinski urad v Ulici Teatro Romano 7/B aprila in maja nekatere popoldneve ob torkih, četrtkih in petkih izjemoma odprt, in sicer zaradi zelo visokega povpraševanja po zamenjavi starih, papirnatih osebnih izkaznic z novimi.

Od 3. avgusta bodo namreč v Italiji prenehale veljati papirnate osebne izkaznice. Ministrstvo za notranje zadeve je to določilo v skladu z novo uredbo Evropske unije 2025/1208, po kateri se uveljavljajo strožja varnostna pravila za osebne izkaznice državljanov EU. Po novem bodo veljale le elektronske osebne izkaznice (CIE), za katere morajo občani zaprositi na uradih občine, v kateri prebivajo.

V občinskem uradu v Ulici Teatro Romano, ki je običajno odprt od ponedeljka do petka od 8.30 do 12. ure ter ob ponedeljkih in sredah tudi od 14. do 16. ure, bo možno zaprositi za elektronsko izkaznico tudi med 14. uro in 16.30 jutri in v petek ter nato v prihodnjih tednih: v torek, 21. aprila, torek, 28. aprila, torek, 5. maja, petek, 8. maja, četrtek, 14. maja, petek, 15. maja, torek, 19. maja, petek, 22. maja, torek, 26. maja, in petek, 29. maja.

Naročanje elektronskih izkaznic v občinskih uradih v Ul. Teatro Romano 7/B in na Opčinah (v Doberdobski ulici 20/3) poteka brez predhodne najave. Tudi v občinskih uradih v Ulici Macelli 1 pri Valmauri in na Proseku 159 predhodna najava za zamenjavo izkaznice ni več potrebna.

Tržaški občinski uradi ponujajo storitev izdaje osebnih elektronskih izkaznic od ponedeljka do petka med 8.30 in 12. uro. V nekaterih dneh je storitev na voljo tudi popoldne, in sicer med 14. in 16. uro: na Opčinah ob ponedeljkih, v mestu pa ob ponedeljkih in sredah. V Doberdobski ulici na Opčinah je občinski urad ob sredah zaprt, na Proseku pa je odprt samo na ta dan, tako dopoldne kot popoldne. K vlogi je treba priložiti veljaven osebni dokument (oz. prijavo izgube dokumenta) in osebno fotografijo, staro največ šest mesecev. Ob tem je treba odšteti 22 evrov (27 evrov v primeru izgube izkaznice).

Mladoletne osebe lahko zamenjajo veljavno izkaznico le ob prisotnosti obeh staršev ali skrbnika. V primeru podaljšanja veljavnosti osebne izkaznice mladoletnika je dovolj prisotnost enega od staršev, ki pa naj ima s seboj pisno soglasje drugega starša in kopijo njegovega osebnega dokumenta.