Sprejeli so sklep o ureditvi območja šohta in društva Zarja

Na današnji seji mestnega sveta, ki je po dolgem času znova potekala na daljavo, je že uvod razkril vse slabosti takšnega odločanja: razprava je šepala, prijave k besedi so se izgubljale, soočenje mnenj pa je obstalo le na papirju. Kljub temu so svetniki obravnali pomemben predlog sklepa o spremembi prostorskega akta za območje Bazovice, kjer stojita dokumentacijski center o fojbah in športni kompleks Zarja.

Predlog je predstavil pristojni za prostorsko načrtovanje v mestni vladi Michele Babuder, ki je pojasnil, da sprememba prinaša predvsem uskladitev namenske rabe z dejanskim stanjem ter izboljšave na področju dostopnosti, storitev in športne infrastrukture. S spremembo prostorskega akta se bosta v prihodnosti lahko širila tako dokumentacijski center o fojbah, za kar je denar že prispevalo ministrstvo za kulturo, kot tudi športni center Zarja, ki pa sredstev za uresničitev projekta nima zagotovljenih. Predstavniki desne sredine so v svojih posegih izpostavili zlasti pomen širitve dokumentacijskega centra na bazovskem šohtu.

Prav pri tako pomembni temi, kot je sprememba prostorskega akta, je postalo jasno, kako neprimeren je tokratni format seje. Predlog sklepa je bil sicer sprejet brez večjih težav, zanj so glasovali skoraj vsi, vendar ne zaradi širokega soglasja, temveč zato, ker sistem svetnikom preprosto ni omogočal enakovrednega sodelovanja. Od slovenskih svetnikov je bil opravičeno odsoten Štefan Čok, medtem ko sta Valentina Repinin in Stefano Ukmar pred glasovanjem zapustila sejo oziroma izklopila računalnik.