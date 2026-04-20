Lik D'Annunzia predstavlja v svetli luči

Po dokumentarcu Fiume o morte! prihaja med občinstvo še en film, ki se posveča D’Annunzievemu pohodu na Reko leta 1919, celovečerec Alla festa della Rivoluzione, ki je trenutno na sporedu v kinodvoranah. Svojo tržaško premiero je v četrtek zvečer doživel v kinu Nazionale ob prisotnosti režiserja in igralskega ansambla.Film se začne septembra 1919 s praznovanjem ob pohodu D’Annunzia (upodablja ga Maurizio Lombardi) na Reko. Nanj isti večer izvedejo poskus atentata, a ga reši zdravnik Giulio Leone, dezerter po kobariški bitki. Primer preiskujeta Pietro Brandi, vodja tajne policije in Mussolinijev zaupnik, ter pianistka Beatrice Superbi, ki na skrivaj deluje kot agentka ruske vlade. Film se dejansko osredotoča na zapleten (tudi ljubezenski) trikotnik med Giuliem, Pietrom in Beatrice in se razvije v politični triler, ki se sklene s podpisom rapalske pogodbe.

V filmu je v prid vohunske zgodbe zgodovinska pripoved postavljena na stranski tir, režiser pa je dogodke izpred dobrih sto let prikazal dokaj pristransko. Pa čeprav je na projekciji izjavil, da je proti tovrstnim ponazoritvam zgodovine, ki naj bi razgrinjale različne zorne kote. »Želel sem osvetliti zgodbo na podlagi zgodovinskih podatkov, likov, prikazati predvsem mlade, ki so v mesto prinesli sanje o revoluciji. Pri tem se obračam predvsem na mlajše generacije.«

Gledalec bo torej v filmu zaman iskal sledi okupacije mesta. Pesnik je prikazan v povsem svetli luči, k taki sliki D’Annunzia pripomore predvsem dejstvo, da mu nasproti postavlja »hudobnega nasprotnika Mussolinija«, kot je novinarjem priznal igralec Maurizio Lombardi. Zasedba mesta je prikazana kot D’Annunziev načrt napredne družbe. »Mesto je bilo takrat kot nekakšen Woodstock ali rave, prave uresničene sanje, fantazija, nekaj, kar dotlej ni obstajalo.«