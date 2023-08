Dodatne zamude pri prenovi akvarija

Čeprav bi mestni akvarij morali odpreti že aprila, se zamuda pri njegovi prenovi še kar kopiči. Glavni vzrok za zamudo je tokrat črpalka, ki bi morala črpati vodo iz morja do notranjih bazenov. Na veliko presenečenje gradbenega podjetja in mestnih oblasti črpalke ne črpajo dobro in ne uspejo dovajati čiste vode. Tehniki ugibajo, da bi lahko bil eden od razlogov za slabo črpanje povezano s potniškimi ladjami, ki s svojim prihodom dodobra mešajo vodo v globini in dvigujejo blato z dna. Prav blatna voda naj bi povzročala glavne težave črpalkam.

Nad nastalo situacijo ni zadovoljen odbornik Giorgio Rossi, ki je sicer pristojen za notranjo ureditev akvarija. Povedal je, da dela potekajo počasneje, kot je bilo predvideno, prav zaradi črpalke. To bodo po vsej verjetnosti morali preseliti stran od privezov za potniške ladje, je dejal odbornik.