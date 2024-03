Dogajanje v silosu že zdavnaj presega meje dostojnosti

Kar se dogaja v silosu ob železniški postaji je že zdavnaj preseglo meje dostojnosti in tržaški župan Roberto Dipiazza mora takoj kaj ukreniti. Z nujno svetniško pobudo so vodje svetniških opozicijskih skupin Paolo Altin (Lista Russo Punto Franco), Giovanni Barbo (Demokratska stranka), Riccardo Laterza (gibanje Zdaj Trst) in Alessandra Richetti (Gibanje petih zvezd) župana vnovič opozorili, da obstaja velika nevarnost za zdravje ljudi, ki morajo živeti v neustreznih higienskih in sanitarnih razmerah, tega tveganja pa niso izvzeti tržaški občani.

»Dogajanju v silosu, prihodom novih ljudi, ki so primorani na mraz in v blato, že res dolgo sledimo. Prve svetniške pobude segajo v jesen 2022, ko smo opozarjali na prihajajočo zimo oz. nizke temperature,« je namignil Barbo in spomnil, da so lani na začetku decembra s komisijo za transparentnost v silos tudi vstopili. Takrat je Dipiazza izjavil, da ničesar noče narediti, danes pa je vse več občanov konkretno spoznalo razmere, v katerih prebivajo ljudje in dogajanje odmeva kot sramotno tudi na državni ravni. Morda bo to župana predramilo in se bo kaj spremenilo. »Seveda ne gre kriviti le njega, treba pa je nujno ukrepati in pospešiti premestitve migrantov.« Spomnil je, da je leta 2022 Dipiazza namignil, da bi lahko migrantom ponudili streho nad glavo v prostorih nekdanje tržnice: finančno bi predlog tudi stal pokonci, pa ga je utišala neka stranka.

Dipiazzeva izbira je bila jasna – pustimo jih tu, saj bo to bo odvračalo prihod novih ljudi, je dogajanje komentirala Ricchetti. »Danes pa se mora desna sredina soočiti z javnim mnenjem, ki te izbire ostro obsoja tako na krajevni kot državni ravni. Govorimo namreč o ljudeh: kje je univerzalna pravičnost?« Svetnica G5Z je potrdila, da podpirajo izjave nelagodja lastnikov, se pravi zadruge Coop Alleanza 3.0, ki imajo zvezane roke in ničesar ne morejo ukrepati. »Trst je poln praznih poslopij, telovadnic, garažnih hiš. Za take razmere, bi lahko priskočila na pomoč tudi civilna zaščita.

Da gre za humanitarno krizo, je brez ovinkarjenj zatrdila Giorgia Kakovic od Zdaj Trst. »Polnimo si usta s tem, da je Trst gostoljubno mesto, a kaj, ko teh ljudi, ki bežijo pred vojnami in bedo, noče. Ali sodijo ljudje v blatu in iztrebkih v opevani preporod mesta? Spregledali so varnost, zdravje, higieno in dostojanstvo, je ugotavljal še Altin in dodal, da so mestne oblasti tako dokazale svojo brezbrižnost – posledic slednje pa ne morejo krpati združenja, humanitarne organizacije ali dobrosrčni ljudje.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.