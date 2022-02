Don Marzari prava lokacija za sodobni zdravstveni dom

Manjši zdravstveni domovi ob robu mesta, kjer lahko pacienti dobijo vse kar potrebujejo, ko jih pestijo lažje zdravstvene težave. Skratka: družinski zdravniki, pediatri, pa tudi morebitni specialisti in medicinske sestre oziroma zdravstveni delavci, ki zdravniške preglede in druge storitve zagotavljajo šest dni na teden, dvanajst ur dnevno. To so izhodišča t.i. središč spoke (Case spoke), ki bodo z njihovimi večjimi in bolj razčlenjenimi različicami, t.i. središči hub (case hub), luč zagledale z dvema milijardama evrov iz italijanskega NOO. Vanje bomo lahko zahajali tudi na Proseku in v Nabrežini. Tako predvideva ustanovitveni akt zdravstvenega podjetja ASUGI, ki je zasnoval pet spoke domov in šest hub domov: dva na Goriškem, tri v Trstu in enega v Miljah.

V zahondokraškem rajonskem svetu idealno lokacijo za novo zdravstveno enoto vidijo v domu za starejše občane Don Marzari v Naselju sv. Nazarija. Predsednik Pavel Vidoni je zahtevo zapečatil v pismu tržaškemu županu Robertu Dipiazzi, podpredsedniku deželne vlade FJK in pristojnemu za zdrasvtvo Riccardu Riccardiju, generalnemu direktorju ASUGI Antoniu Poggiani in drugim pristojnim. Če si na eni strani že dolgo prizadevajo, da bi objektu vdihnili novo življenje, so prostori že primerno prerazporejeni, da bi postali oporna točka za zdravje domačinov, lahko povzamemo. Dom je prenehal delovati pred petnajstimi leti in ga vse bolj načenja zob časa. Zapuščena nepremičnina bi lahko – kot so že v preteklosti večkrat ponovili – bila tudi dobra rešitev za »pogrešanega družinskega zdravnika«. Odkar sta se decembra 2020 oziroma januarja lani upokojila Peter Starc in Paolo Ianke, niso še dobili uradnega namestnika. Po več kot letu dni naj bi le dobili težko pričakovanega strokovnjaka, dogovori so v teku, sodobni zdravstveni dom pa bi lahko pomenil dodatno zagotovilo, da se v prihodnosti ne bi več ponavljale podobne nevšečnosti.