Doseči ravnovesje med okoljskimi, socialnimi in ekonomskimi vidiki

»Energetika bistveno zaznamuje našo percepcijo realnosti,« je izjavil Jakob Tul, ki je danes ob 59. Študijskih dnevih Draga v sklopu Drage mladih vodil okroglo mizo z naslovom E-Draga – Energetika prihodnosti. Njegovi sogovorniki so bili Ana Oberlintner, Matjaž Valant, Tomaž Žagar in Marko Jošt.

Dr. Ana Oberlintner je diplomirala in magistrirala iz kemijskega inženirstva na Univerzi v Ljubljani ter leta 2023 doktorirala na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Ukvarja se z raziskovanjem izkoriščanja biomase, pomembnega obnovljivega vira v energetiki. Na včerajšnjem predavanju je nastopila z videoposnetkom. Po njenem mnenju je bistveno, da se v prihodnosti osredotočimo na uporabo alternativnih virov energije, kot sta sončna in vetrna energija, pa tudi energija, ki jo pridobivamo iz odpadkov: »Doseči moramo ravnovesje med okoljskimi, socialnimi in ekonomskimi vidiki, ki bodo omogočili zmanjšanje neenakosti v družbi in gospodarsko rast.«

Prof. dr. Matjaž Valant je doktoriral iz kemije na Univerzi v Ljubliani, nato pa še na Univerzi v Pensilvaniji (ZDA). Ustanovil je Laboratorij za raziskave materialov na Univerzi v Novi Gorici, kjer je sedaj vodja. Svoje raziskave posveča polprevodniškim materialom za trajnostne tehnologije. Na včerajšnjem srečanju je med drugim dejal, da moramo manj obremenjevati naše okolje: »Strah me je za generacije, ki bodo v prihodnosti živele na našem planetu. Veliko ljudi bo namreč živelo v neugodnih okoliščinah.«

Dr. Tomaž Žagar je univerzitetni diplomirani fizik, doktor jedrske energetike in diplomant prve generacije mednarodne šole vodenja na jedrskem področju World Nuclear University. Danes je zaposlen v GEN energiji in predava na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru. Že več let se ukvarja z jedrskimi tehnologijami. Občinstvu je zaupal, da v naši družbi obstajajo čustveni predsodki do nekaterih virov energije. Po njegovem mnenju moramo ljudje premostiti strah in o svoji prihodnosti razmišljati bolj racionalno.

Dr. Marko Jošt deluje med Ljubljano in Berlinom kot univerzitetni raziskovalec. Po njegovem mnenju je pomembno, da izkoriščamo surovine, s katerimi razpolagamo glede na okolje, v katerem živimo. V Sloveniji je na primer veliko gozdov in rek, medtem ko je v Teksasu puščava. To moramo pri izbiri energijskih virov upoštevati.

Predsednica krožka Mladi v odkrivanju skupnih poti (Mosp) Ksenija Kosmač se je zahvalila sogovornikom, organizatorjem in vsem udeležencem. Obenem je prisotne povabila na nedeljsko dopoldansko srečanje, na katerem se bo novinarka Breda Susič pogovarjala z duhovnikom, teologom in filozofom Brankom Cestnikom o umetnosti in viri. Dogodek se bo pričel ob 10.30 uri, pred tem (ob 9. uri) bo p. Cestnik daroval mašo. Ob 15.30 pa bo potekala podelitev 13. Peterlinove nagrade, ki jo bo letos prejel diplomat Valentin Inzko. Ob 16. uri bo sledilo zadnje predavanje, ki nosi naslov Tri Slovenije – ena domovina? Narodne povezave med matico, zamejstvom in zdomstvom, na katerem bodo spregovorili Ignacija Fridl Jarc, Devan Jagodic in Mariana Poznič.