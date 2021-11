Med prvimi infrastrukturnimi projekti, ki bodo zaživeli med novim mandatom tržaškega župana Roberta Dipiazze, je tudi rušenje dvorane Tripcovich, poleg urejanja Pomorskega muzeja in druge faza infrastrukturnih del na področju urejanja kanalizacije in električne napeljave od Skladišča 26 do železniške postaje. O vseh treh projektih bodo pristojni na oddelku za gospodarske dejavnosti in urbanizem Občine Trst odločitev sprejeli v prihodnjih tednih.

»Dosje« dvorana Tripcovich naj bi se zaključil do konca leta. V teh dneh bodo odgovorni predelali projekt o izvedljivosti rušenja stavbe na Trgu Città di Santos, pripravo katerega so poverili tržaškemu arhitekturnemu biroju Mads & Associati. Ta je za pripravo izvedbenega projekta o rušenju od Občine Trst prejel malo več kot 31 tisoč evrov. Kot je povedal vodja postopka v občinskih uradih Giulio Bernetti, arhitekti zaključujejo delo, ki bo šlo nato v presojo pristojni za tovrstna dela v občinski upravi Elisi Lodi. Občinski inženir je še pojasnil, da bo rušenje stavbe predvidoma stalo 900 tisoč evrov, do konca leta pa naj bi pripravili izvršni načrt. Kdo ga bo pripravil, sogovornik ni znal še napovedati, po vsej verjetnosti pa ne bo treba razpisati javnega natečaja, saj zakon o javnem naročanju za zneske nižje od 70 tisoč evrov ne predvideva javnega razpisa. Nato bodo objavili še razpisni rok, do katerega bodo zainteresirani izvajalci morali oddati ponudbe za rušenje. Do tega naj bi prišlo prihodnje leto, na območju pa naj bi uredili mestni park, nov zeleni vhod v Staro pristanišče.