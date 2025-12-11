Iz morja rešili še lobanjo nesrečnega brazdastega kita

Z morskega dna pred Miramarom so včeraj strokovnjaki Miramarskega rezervata ob tehnični podpori znanstvene organizacije Shoreline rešili še lobanjo brazdastega kita, ki se je avgusta 2024 zagozdil pod enim od pomolov turističnega pristanišča pri Miljah in nato poginil. Ostanke so nato iz varnostnih razlogov, da se ne bi izgubili, premestili v morje pred Miramarom. Šlo je za najzahtevnejše reševanje njegovih ostankov, saj je lobanja težka okrog sedemdeset kilogramov, dolga skoraj tri metre in široka meter in dvajset centimetrov. Z reševanjem so zato morali počakati toliko časa, da so v celoti razpadla tkiva, sicer bi bila teža prevelika. Na morskem dnu so lobanjo privezali z dvižnimi pasovi in jo potegnili na čoln ter jo nato na kopnem predali veterinarski službi Univerze v Padovi. V njenih laboratorijih so poleti že rekonstruirali okostje, ki so ga oktobra razstavili na Barcolani.

Na morskem dnu zdaj ostaja še nekaj manjših delov okostja, ki jih bodo rešili v bližnji prihodnosti. V prihodnjem letu pa naj bi celoten skelet brazdastega kita razstavili v novem tržaškem naravoslovnem muzeju.