Z orjaškim ventilom se je Trst spet vpisal v knjigo rekordov

Trst se ponaša z novim Guinnessovim rekordom, ki so ga uradno certificirali danes v proizvodni hali boljunske tovarne Innoway in si ga je prislužilo tržaško podjetje Orion Valves z izdelavo največjega klinastega zapornega ventila (wedge gate valve) na svetu z rekordnim premerom 114 palcev oziroma 2,9 metra. Rekordni ventil sega 14 metrov v višino in tehta kar 120 ton.

Premer orjaka je na slovesnem dogodku v Boljuncu, ki se ga je udeležilo več kot 600 ljudi iz 16 držav, simbolično izmeril uradni sodnik Guinnessovih rekordov Richard Stenning, ki je potrdil, da je Orionov velikan res največji ventil na svetu.

»Rekordni ventil smo izdelali v tako rečeno rekordnem trenutku, saj letos praznujemo poleg tega pomembnega cilja tudi 75. obletnico delovanja,« je na dogodku v Boljuncu izjavil predsednik in izvršni direktor podjetja Orion Valves Luca Farina. Poudaril je vlogo svoje ekipe pri uresničitvi zahtevnega inženirskega podviga in trud vseh stvarnosti - teh je bilo več kot 20 -, ki so sodelovale pri projektu.

»Ventil smo zasnovali in izdelali za varnostni sistem naftnega obrata, ki ga uresničujejo v Žubailu v Savdski Arabiji, tako da bo naslednji izziv njegov transport, sicer se nedaleč od nas nahaja pristanišče, kar predstavlja za tržaško območje veliko prednost,« je še dejal Farina. Orjaški ventil bodo vkrcali v prihodnjih mesecih, njegova namestitev v Žubailu je predvidena v letu 2026. V Boljuncu so si ga danes ogledali tudi krajevni politični predstavniki, med temi tudi predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga in tržaški župan Roberto Dipiazza.