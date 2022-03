Dražba nakita

Občina Trst je razpisala prav posebno prodajo, predvidela pa je tudi dražbo. Predmet te ne bodo nepremičnine, kar se običajno dogaja, ampak dragoceni nakit, ki ga je Občini Trst ob smrti zapustila občanka. Cenilci dediščine so ocenili, da se skupna vrednost nakita giblje okoli 25 tisoč evrov, ki jih bodo pristojni občinski uradi, v kolikor bo dražba uspešna, namenili socialnim projektom.

Novost so na včerajšnjem srečanju z novinarji predstavili kar trije občinski odborniki. Odbornik za splošne zadeve Michele Lobianco je v družbi odbornika za finance Everesta Bertolija in odbornika za socialne zadeve Carla Grillija spomnil, da gre za pilotni projekt moralne vrednosti. Kot je spomnil, je Občina Trst referenčna točka za mnoge občane, ki nimajo svojcev, katerim bi lahko zapustili svoje premoženje. V preteklosti z dragocenim nakitom niso vedeli, kaj bi počeli, zdaj pa so se odločili, da poskusijo zapuščino, v kateri so prstani, uhani, zapestnice ogrlice in ure prodati na dražbi. »Gre za prvi primer takšne dražbe. Na njej ne bomo prodajali posameznih kosov doniranega nakita, ampak bomo prodajali celotno dediščino. Če ne bomo našli kupca, bomo organizirali dražbo, je povedal Lobianco in zainteresirane pozval, naj ponudbe oddajo do petka 11. marca, najkasneje do 12.30. Prispele ponudbe bo pregledala posebna komisija, ki bo prednost dala tistemu ponudniku, ki bo ponudil boljšo ceno.

Med zapuščino občanke, ki je v svojo oporoko izrecno zapisala, da je treba izkupiček od prodaje nameniti občinskemu oddelku, ki se ukvarja s socialnimi zadevami, so različni predmeti iz zlata. Najdražja je zapestnica iz 18 karatnega zlata, katere vrednost je ocenjena na 5800 evrov. Visoko ceno imajo tudi različne ure, cenejši pa so prstani in broške. Če bo Občina Trst iztržila 25 tisoč evrov, bo denar še kako prav prišel. Več o sredstvih, ki jih oddelek za socialne zadeve namenja občanom, je povedal odbornik Carlo Grilli, ki je dejal, da lahko s tovrstnimi projekti dopolnijo naložbe, ki jih financirajo iz javne blagajne. »Zares si želimo, da bi se hitro našel kupec in kupil ves nakit. Naknadno bomo sporočili, kam bomo namenili ta denar,« je pristavil Grilli.