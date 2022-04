Dreves pri Domju le ne bodo posekali

Drevesa na gredicah prometnega otoka pred supermarketom Conad pri Domju se bodo verjetno lahko le izognila koncu svojih dni, vsaj nekatera od petih. Občina Trst jih je nameravala posekati, ker bi hotela obnoviti dotrajane pločnike, urediti prehode za pešce in celo območje preoblikovati tako, da bi bilo dostopno za invalide. Gre sicer za širši projekt, ki med drugim predvideva vzpostavitev enosmernega režima pri križišču oziroma na stičišču s tamkajšnjo stransko cesto, kjer je dokaj nevarno in je že prišlo do prometnih nesreč.

Sekanju dreves so se nekateri stanovalci uprli, z zastopniki tržaškega krožka Verdeazzuro, italijanske okoljevarstvene organizacije Legambiente so danes dopoldne skušali priti do drugačne rešitve. O možnih poteh so se skušali dogovoriti s pristojnimi tržaške občine. Srečanja se je udeležil tudi dolinski občinski odbornik za okolje in prostor Davide Štokovac. Drevesa se res nahajajo na območju tržaške občine, vendar se sosednja občina Dolina začenja le lučaj stran. Vodja tržaškega občinskega urada za ceste in okolje Andrea De Walderstein in občinska inženirka Sara Borgogna sta prisluhnila dvomom in pomislekom navzočih. Obljubila sta, da bodo skušali ohraniti mogočne poljske breste.

Pri dveh naj ne bi bilo večjih težav, saj lahko načrt nekako prilagodijo, za dva je obstanek zelo možen, ne pa tako samoumeven kot pri prejšnjih. Najtrša prede za zadnje drevo v smeri proti Trstu, kjer bi morali postaviti klančino za invalide, je pojasnil predsednik krožka Andrea Wehrenfennig. Korenine so se namreč razrasle in pločnika po besedah inženirke ne bi uspeli urediti, ne da bi se jih dotaknili. Obvezala pa se je, da bodo najprej z izkopom preverili položaj korenin in šele nato bo padla zadnja beseda.