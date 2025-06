Drevi prvič v prenovljeni kino Ariston

Danes bo vrata za publiko prvič odprl prenovljeni kino Ariston pri Svetem Andreju. Prvi na vrsti bo romantično-kriminalni film Davyda Lincha Divji v srcu, ki ga bodo predvajali ob 18.30 in 21. uri. V petek, 20. junija, ob 21. uri, pa bodo uradno otvorili prenovljeno dvorano in predvajali kultni film Šund (v izvirniku angleško Pulp Fiction) režiserja Quentina Tarantina.

Dvorana, s katero upravlja društvo La Cappela Underground, je bila skoraj dve leti zaprta zaradi prenovitvenih del. Ambiciozen projekt prenove je bil vreden skoraj 950 tisoč evrov. V dvorani so namestili 247 udobnih naslonjačev v modrem žametu, ki spominjajo na udobje in domačnost mestne filmske dnevne sobe. Filme bodo predvajali na platnu najnovejše generacije, namestili so tudi laserski projektor, obdržali pa so tudi 35mm projektor, s katerim bodo lahko ponudili starodobno filmsko izkušnjo, ki omogoča uporabo filmskega traku. Obenem bo Ariston prva tržaška kinodvorana, v kateri bo pred ali po filmskih projekcijah mogoče tudi sesti v kavarno in nekaj popiti. Gostinsko ponudbo bo vodila kavarna MUG, ki ima drugi obrat v Kavani.