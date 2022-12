Gasilci so danes zjutraj posredovali v Ul. Promontorio, kjer je drevo padlo na avtomobil in na električne kable. Nastala je večja gmotna škoda, avtomobil je bil uničen, poškodovana je bila tudi električna napeljava. Kot kaže, je do nesreče prišlo med rednim obrezovanjem dreves na dvorišču vile Necker. Gasilci so zavarovali območje in so odpravili njene posledice, pristojne službe pa so na delu za zamenjavo poškodovanih kablov. Na kraju so bili tudi lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.