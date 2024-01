Drevo udarilo v licej

V zadnjih dneh je okrepljena burja v Trstu podrla več dreves, v ponedeljek popoldne po eno v Rojanu in pri Sv. Alojziju, kjer so bile težave z električnimi kabli, na katere se je drevo naslonilo. Danes ob 9.45 pa se je večje drevo pod silo vetra odlomilo na stranskem delu dvorišča liceja Antona Martina Slomška in udarilo v streho šole ter obstalo položeno nanjo. Kljub hrupu menda ni večje škode, padec je med drugim ublažil manjši jesen, ki stoji pred odlomljenim drevesom. Prizorišče so si že ogledali gasilci, ki so območje zavarovali s trakovi, za odstranitev (kakor tudi za vzdrževanje) drevesa pa je pristojna Enota deželne decentralizacije (EDR). Vzdrževanje dreves je marsikje v mestu (na javnih in zasebnih zemljiščih) pomanjkljivo, zaradi česar ob posebno vetrovnih dneh ni priporočljivo se sprehajati na določenih območjih. Občina Trst je dala že v ponedeljek preventivno zapreti mestne parke.