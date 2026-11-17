Dve osebni izkaznici za poroko, dvakrat sklenjena zakonska zveza, vaške veselice, pozabljene otroške igre in obrti, ki jih danes ni več. To so le drobci življenjskih zgodb, ki sestavljajo bogato zgodovino naših krajev. V petek so v Domu Briščiki predstavili drugo izdajo publikacije Spominjam se ..., nastale v okviru istoimenskega projekta, ki starejšim daje priložnost, da svoje spomine delijo z mlajšimi generacijami.

Socialna zadruga La Collina je v sodelovanju s kraško socialno službo in zadrugo La Quercia drugič izvedla projekt Spominjam se... , ki si ga je zamislil pisatelj in gledališki režiser Pino Roveredo. Kmalu po njegovem začetku je žal umrl, kljub bolezni pa je tudi v zadnjih mesecih življenja ostal dejaven pri njegovem oblikovanju in si želel sodelovati celo prek videoklica. Njegova zamisel je bila preprosta, a pomembna: starejše prepoznati kot varuhe spomina ter jim omogočiti, da skozi osebne izkušnje pripovedujejo o življenju na Krasu.

Prva izdaja projekta je nastala v letih 2023 in 2024 v sodelovanju z Radiem Fragola. Zbrali so zvočne- in videoposnetke pogovorov, ki so jih objavili na spletu. Druga izdaja pa je projekt razširila. Organizatorji so opravili številne pogovore, večinoma na domovih sogovornikov, pa tudi na različnih lokacijah v Miljah, Zgoniku, Dolini in drugih krajih. Ob tem so zbirali fotografije, dokumente in osebne predmete, ki pričajo o življenju na Krasu v preteklosti.

Novo publikacijo so uredili nekoliko drugače kot prvo: namesto po posameznih intervjujih je razdeljena na tematska poglavja. Tako lahko bralci skozi pripovedi spoznajo nekdanjo kuhinjo, vaške veselice, otroške igre ter obrti, ki so danes že skoraj pozabljene. Vsako poglavje odpira novo okno v preteklost in prikazuje, kako so nekoč ljudje živeli na tem območju.

Med petkovo predstavitvijo so spregovorili tudi nekateri sodelujoči. Ernestina Zugan je na primer pripovedovala o času, ko je za sklenitev zakonske zveze potrebovala dva različna dokumenta, italijanskega in jugoslovanskega. Poročiti se je morala tako v Miljah kot v Kopru. Ob tem je izrazila tudi željo, da bi projekt dobil še tretjo izdajo.