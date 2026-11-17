Božične prireditve, športni turnirji, popravila pločnikov, odstranjevanje grafitov in celo dodatno varovanje območja okrog objekta v Ulici Gioia, kjer je bil nekoč bazar. To je le del namenov, za katere je desnosredinska večina razdelila 240.000 evrov občinskega denarja. Zadnji letošnji rebalans proračuna, vreden 13,7 milijona evrov, je občinski svet sprejel z dopolnili večine in brez predlogov opozicije, ki je zahtevala predvsem pomoč za družine v stiski.

Na včerajšnji seji je bilo vloženih skupno 67 dopolnil, od tega več kot 40 iz vrst desnosredinske večine, preostala pa so predlagali opozicijski svetniki. V središču političnega spora je bilo 240.000 evrov. Večina se je o njihovi porabi predhodno dogovorila in sredstva sorazmerno razdelila med stranke, njihovi svetniki pa so nato predlagali konkretne namene porabe. Poleg tega je rebalans predvidel še 300.000 evrov za praznično razsvetljavo, 147.000 evrov za openski tramvaj in 28.000 evrov za z njim povezane semaforje.

Med predlogi večinskih svetnikov so bila sredstva za božične prireditve in športne dogodke. Stefano Bernobich iz Lige je tako predlagal 10.000 evrov za božične prireditve v mestnih okoliših, Monica Canciani (Liga) prav tako za božične prireditve v okviru programa Habitat Microaree, Maria Cristina Birolla pa 10.000 evrov za soorganizacijo božične izdaje prireditve Bavisela. Ligaški kolega omenjenih svetnikov Giampiero Dell’Agata pa je predlagal 10.000 za organizacijo turnirja, ki ga ob sv. Miklavžu organizira Zarja.

Največ denarja so imeli na voljo svetniki Bratov Italije. Marcelo Medau je tako med drugim predlagal sredstva za turnir v padlu. Skupaj z Bernobichem je predlagal tudi 31.000 evrov za odstranjevanje grafitov. Alberto Polacco (Naprej, Italija) je skupaj z odbornikom Michelejem Babudrom predlagal 40.000 evrov za vzdrževanje mestne opreme in otroških igrišč. Posebej je izstopal izrazito politični predlog Gabrieleja Cinquepalmija iz Bratov Italije, ki je za dodatno varovanje nekdanjega že leta zaprtega bazarja v Ulici Gioia namenil 10.000 evrov. Ta svetnik je predlagal tudi 5000 evrov za pasje parke.

V nadaljevanju je seja prešla iz vsebinske polemike o rebalansu proračuna v ostro politično izmenjavo očitkov. Razprava se je zaostrila, ko je besedo prevzel Ugo Rossi (Nacionalna prihodnost), ki je levosredinsko opozicijo obtožil, da podpira protestnike, ki na demonstracijah mečejo petarde v policiste. Iz opozicijskih vrst so mu odgovorili, da je on vodil proteste v času pandemije, ki so bili zelo agresivni. Rossi je očitke zavrnil z novo obtožbo: levica naj bi po njegovem mnenju financirala mafijo, ki organizira pomoč migrantom.