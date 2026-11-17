Cerkev dela premalo, politika in javnost prav tako. Po mnenju tržaškega škofa Enrica Trevisija bi moral vsak od nas narediti več za pomoč revnim, tudi tujcem na družbenem robu. »Prihajajoče volitve bodo prav gotovo poostrile retoriko. Dovolj je bilo medsebojnega obtoževanja, sedimo skupaj in poiščimo konkretne rešitve v dobro vseh, ki potrebujejo našo pomoč,« je na predstavitvi poročila o migracijah poudaril prvi mož tržaške Cerkve. Za poročilo oziroma podatke v njem je dejal, da bi morali biti kompas v negotovih časih, ki jih zaznamujejo propaganda in neutemeljeni strahovi. »Na migrante družba v glavnem gleda kot na številke, kot na težavne elemente, ki zmanjšujejo občutek varnosti. V resnici je vsak od njih človek z lastno zgodbo, težavami in stiskami ter sanjami in življenjskimi načrti.« Škof je opozoril tudi na besedišče, ki ga uporabljamo, ko govorimo o migrantih. Po njegovem mnenju bi se morali odpovedati površnim frazam, ki žalijo človekovo dostojanstvo. Sovražni govor pa bi moral nadomestiti konstruktiven dialog, namenjen iskanju skupnih stališč.