Rojan je bil v soboto zvečer deležen nekajminutne slave, saj je bil omenjen v kvizu L’Eredità, ki ga vsak večer predvajajo na prvem programu javne TV Rai. Oddaja, ki traja približno 75 minut, je sestavljena iz več preizkušenj, tržaška mestna četrt pa je bila omenjena v igri La scossa (sunek).

V tem delu oddaje, ko se za zmago potegujejo še štirje tekmovalci od začetnih sedmih, glavni voditelj Marco Liorni postavi vprašanje in nato našteje devet odgovorov. Tekmovalci odgovarjajo drug za drugim in se pri tem morajo izogniti pravilnemu, saj ta sproži sunek, ki te pošlje v izločilni boj.

Sobotno vprašanje se je glasilo: »Glede na izvor imena, katera od teh mestnih četrti italijanskih mest nosi pomen ‘kraj, kjer se končajo bolečine’?« Liorni je nato naštel devet odgovorov, pri čemer se je Roiano, Trieste (Rojan, Trst) pojavil kot šesti. Ostale možnosti so bile Brera v Milanu, Marassi v Genovi, Cannareggio v Benetkah, Posillipo v Neaplju, Zisa v Palermu, Careggi v Firencah, Is Mirriònis v Cagliariju in Vanchiglia v Torinu.

Prva je odgovorila tekmovalka Nadia iz Turina in izbrala Brero, s čimer se je izognila sunku. Nato je Riccardo iz Sarzane pri La Spezii »po občutku« izbral Rojan in se prav tako izognil kazni. Sovoditeljica Marta Antonucci je prebrala razlago, da je Rojan, ki leži blizu mestnega središča, »večja dolina, ki poleg urbanega predela zaobjema tudi travnike in vinograde«. Sledila je še razlaga imena: »Domneva se, da ime izvira iz furlanske besede roia, ki pomeni kanal.«

Kako so se avtorji oddaje spomnili na Rojan, ni znano, niti ne vemo, na katere vire so se oprli pri etimološki razlagi. Teh je namreč več, po nekaterih naj bi bilo ime slovenskega izvora. V brošuri Rojan skozi čas, ki je izšla leta 1978, v poglavju, ki ga je sestavila Ana Volpi Buzečan, piše, da je »po vsem slovenskem ozemlju znan naziv ‘roje’, ki pomeni nekdaj s kamenjem in ilovico ograjeno korito za napeljavo vode na mlinsko kolo« ter da Rojan morda nosi to ime kot »kraj pri številnih rojah«. Humbert Mamolo pa je v svoji knjigi Še nekaj o Rojanu iz leta 2000 navedel, da naj bi ime izviralo iz italijanske besede ‘roggia’ z latinskim obrazilom -anum.

Ne glede na to, ali je ime Rojan slovenskega, furlanskega ali italijanskega izvora, zagotovo ne pomeni ‘kraj, kjer se končajo bolečine’. To je, kot so razložili v oddaji L’Eredità, Posillipo v Neaplju.