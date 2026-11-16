Drogo so dostavljali kar na dom ali na delovno mesto

Karabinjerji iz Nabrežine so aretirali tri Tržačane in dva albanska državljana z bivališčem v Lombardiji, osumljenih posesti z namenom razpečevanja mamil tudi v medsebojnem sodelovanju. Nalog o pridržanju je podpisala sodnica za predhodne preiskave na podlagi odredbe državnega tožilstva.

Preiskava nabrežinskih karabinjerjev se je začela februarja, ko so domačim uživalcem mamil zasegli nekaj gramov heroina. Med temeljito preiskavo, ki je med drugim potekala z opazovanjem, sledenjem, nadzorom in telefonskim ter okoljskim prisluškovanjem, so ugotovili, da so si drogo priskrbeli na domu 59-letnika v devinsko-nabrežinski občini. Karabinjerji so med drugim zasegli še druga mamila, pri čemer so izsledili prevoznike, dobavitelje in naročnike. Na kraju dejanja so med drugim aretirali 59-letnega in 62-letnega Tržačana, medtem ko sta s svojima voziloma tihotapila 100 gramov oz. 33 gramov kokaina.

Drogo je kriminalna združba rednim kupcem - vsi so bili Tržačani - osebno dostavljala na dom ali na delovno mesto. Karabinjerji so jih identificirali in prijavili. Odkrili so, da je bil glavni dobavitelj 49-letni moški albanskega porekla, ki je že nekaj mesecev v zaporu v Bergamu zaradi posesti z namenom razpečevanja kar 94 kilogramov kokaina, del katerega je bil namenjen na tržaški trg. Tudi zanj je bil odrejen pripor.

Karabinjerji so tri Tržačane odvedli v tržaški zapor, dva albanska državljana pa v zapor v Bergamu in Brescii.