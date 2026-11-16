Na festivalu Naš svet - skupni dom nagrajen Božičev film Navadna hruška

Kratki igrano-dokumentarni film Navadna hruška režiserja Gregorja Božiča je prejel glavno nagrado na festivalu kratkega filma Naš svet - skupni dom, ki je potekal v okviru 31. podnebne konference Združenih narodov (ZN). Konferenca letos poteka v turški Antalyi in pozornost namenja tudi filmski umetnosti kot sredstvu ozaveščanja o podnebni krizi.

Nagrado Spirit of Solidarity (duh solidarnosti) je prejela palestinska režiserka Darin J. Salam, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Božičeva Navadna hruška je dve leti po premieri na mednarodnem festivalu v Rotterdamu in več kot 110 projekcijah po skoraj vseh celinah sveta tako prejela glavno nagrado na mednarodnem festivalu kratkih filmov v okviru največjega podnebnega dogodka na svetu.

Slovensko-britanska koprodukcija je rezultat Božičevega večletnega raziskovanja tradicije sadjarstva na Goriškem ter fikcijske zgodbe, ki človekov odnos do sadja, posebej do lokalnih in starih sort sadja, opazuje iz perspektive bližnje prihodnosti. V tem distopičnem svetu, ki so jo močno prizadele podnebne spremembe in okoljska kriza, se skupina nevroznanstvenikov odloči raziskati naravo čustvene navezanosti nekdanjih lokalnih sadjarjev do sadnih dreves in s tem razumeti okoliščine, ki so v preteklosti ljudem omogočale bolj povezano sobivanja z naravo.

Scenarij za film sta napisala Božič in Marina Gumzi, ki je bila tudi producentka pri produkcijski hiši Nosorogi. Film je doslej med drugim prejel nagrado združenja kritikov na 71. festivalu kratkega filma v Oberhausnu ter glavno nagrado na festivalu Beldocs v Beogradu. Nastal je s finančno podporo SFC.

Film po svetu predstavlja francoski prodajni agent Florian Fernandez, ki je ob nagradi v Antalyi povedal, da je fantastično opazovati, kako festivali Navadno hruško skoraj dve leti po premieri še vedno izbirajo in jo tudi nagrajujejo. Kot je med drugim še povedal, je film pred kratkim za predvajanje odkupila tudi francoska nacionalna televizija France Televisions, kar mu bo omogočilo, da »doseže občinstvo, ki presega običajni festivalski krog ljubiteljev tega formata«.

Svetovna podnebna konferenca ZN v Antalyi poteka do predvidoma petka. Združuje predstavnike držav, mednarodnih organizacij, gospodarstva, znanosti in civilne družbe z namenom oblikovanja skupnih ukrepov za omejevanje podnebnih sprememb in uresničevanje pariškega sporazuma. Med pomembnimi temami so zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, trajnostni razvoj, krožno gospodarstvo in učinkovita raba virov.

Konferenca je pomembna tudi za filmsko in avdiovizualno industrijo, saj spodbuja trajnostne produkcijske prakse, zmanjševanje okoljskega odtisa filmskih produkcij in razvoj zelene filmske industrije.