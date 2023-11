Društvo je kot človek z dušo in srcem

V slovenskem zamejskem prostoru je aktivnih veliko društev. Tudi na Tržaškem se Slovenci zelo zavzemamo za kulturo in želimo ohraniti naše tradicije ter običaje. Slovensko kulturno društvo Valentin Vodnik pa je lahko vsem za zgled, saj se ponaša z dolgoletno kulturno tradicijo in ugledom.

V petek so člani dolinskega društva praznovali svoj 145. jubilej. Breda Cunja, sedanja predsednica, je v svojem pozdravnem govoru publiko opozorila, da se zmeraj manj ljudi ukvarja s kulturo in vključuje v vaško dogajanje. Po njenem mnenju imajo dolinski vaščani dolžnost, da aktivno sodelujejo pri društvenih dejavnostih. Na tak način lahko preprečijo, da bi vaške tradicije in običaji šli v pozabo.

»Društvo je kot oseba s srcem in dušo, ki rase in zori. Preživelo je črno obdobje fašizma. Razvijalo se je, kljub skromni denarni podpori. To je bitka za preživetje naših ljudi in naše zemlje,« je dejala predsednica društva Breda Cunja.

Vzgajati v društvenem duhu

Neda Sancin, napovedovalka in tajnica društva, je publiko povabila, naj kulturno vzgajajo svoje otroke in jih vključijo v društveno delovanje. Za najmlajše so priredili projekt z naslovom »Prihodnost kulturne dediščine temelji na otrocih«, kjer bo govor o književnosti, tradicijah in o kulturni dediščini. Sedanji člani društva si namreč prizadevajo, da bi mladi prevzeli njegovo delovanje, zato so jih tudi vključili v program proslave. Mladi Dolinčani so pripravili videoposnetek, v katerem so recitirali Vodnikove uganke o sraki, metli, dnevu, noči, polžu in še mnogo drugih. Starejši otroci pa so uganke postavili publiki, ki jih je pridno in spretno reševala.

Tudi občinske šole so sodelovale na dogodku. Učenci drugih razredov nižje srednje šole Simona Gregorčiča so virtualno recitirali poezije o mesecih. Povedali so, da so nekoč januarju pravili prosinec, februarju svečan, marcu sušec. Vsak mesec je imel svoje ljudsko poimenovanje.

Boris Pangerc, slavnostni govornik večera in bivši predsednik društva, pa je predstavil njegov zgodovinski razvoj.