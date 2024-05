Društvo Slavec praznuje 130 let

V vasi Ricmanje je bilo pred 130. leti, 5. maja 1894, ustanovljeno Bralno in pevsko društvo Slavec. Društveni uradni jezik je bila od vsega začetka slovenščina. Pomembni jubilej bo SKD Slavec proslavilo jutri ob 18. uri v občinskem gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu s prireditvijo Ko spomini oživijo. Po scenariju Silvane Dobrila bodo člani dramske skupine, Obalni komorni orkester, Erik Sancin ter učenci COŠ Mare Samsa in Ivana Trinka Zamejskega z besedo in glasbo uprizorili utrinke društvenega in vaškega življenja. V kulturnem programu bo sodeloval MePZ Slavec - Slovenec. Slavnostni govornik bo pesnik Marij Čuk.

V preddverju gledališča bo na ogled razstava likovnih izdelkov Podobe Ricmanj skozi oči naših mladih umetnikov malčkov otroškega vrtca Palčica iz Ricmanj ter učencev šol Samsa in Trinko, ki so ustvarjali pod vodstvom učiteljice Erike Labiani.

V današnjem Primorskem dnevniku objavljamo dvojno stran o društvu Slavec.