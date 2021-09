Družina bo deležna odškodnine

Družina gasilca Stelia Groppazzija, ki je leta 2008 v Trstu umrl zaradi mezotelioma, ki je bil posledica izpostavljenosti azbestu, bo končno deležna odškodnine. Ministrstvo za notranje zadeve bo moralo po nalogu državnega sveta družinskim članom povrniti škodo. Državni svet, ki mu predseduje nekdanji minister Franco Frattini, je namreč zavrnil zahteve ministrstva za notranje zadeve po prekinitvi postopka izvršitve sodbe deželnega upravnega sodišča FJK, ki je ministrstvo obsodilo na izplačilo škode (iure hereditario) v korist preživelih – se pravi žene in otrok gasilca Stelia Groppazzija, ki je bil priznan za žrtev dolžnosti.

Groppazzi je od leta 1956 do leta 1990 opravljal poklic gasilca. Delal je v okoljih, kjer je bil prisoten azbest, omenjeno snov pa je vsebovala tudi gasilska oprema, ki jo je uporabljal – tako rokavice kot kombinezoni, kar pomeni, da je bil brez ustrezne zaščite in sploh ni vedel, kaj tvega. Upokojil se je leta 1990, ko mu je bilo 56 let; bolehati je začel leta 2005, leto pozneje so zdravniki potrdili prisotnost pljučnega mezotelioma, ki mu je bil na koncu tudi usoden – Groppazzi je umrl 1. septembra 2008. V katinarski bolnišnici so njegovo patologijo označili za poklicno bolezen, vendar je bila pot do priznanja tega še dolga.Da bi opozorili na problematiko, ki je skupna številnim gasilcem, ki so s pokojnikom opravljali isto delo, so se svojci odločili za tožbo proti ministrstvu za notranje zadeve; pomoč so poiskali pri Nacionalnem observatoriju za azbest (ONA), ki je vložil zahtevo po odškodnini. Notranje ministrstvo je sprva zavrnilo možnost, da je pokojni gasilec umrl zaradi izpostavljenosti azbestu. Predsednik ONA Ezio Bonanni ter odvetnika Alberto Kostoris in Corrado Calacione so sprožili pravni postopek na tržaškem sodišču ter dosegli, da je ministrstvo priznalo odškodnino in preživnino, kar je potrdilo tudi deželno upravno sodišče. Ministrstvo za notranje zadeve pa se je pritožilo na državni svet, ki je naposled priziv zavrnil.