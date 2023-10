Družini delavca, umrlega zaradi posledic azbesta, 850 tisoč evrov odškodnine

Družini Alfia Derina bo podjetje Fincantieri izplačalo več kot 850 tisoč evrov odškodnine, ker je podlegel posledicam izpostavljenosti azbesta. Električar je v tesnem stiku z nevarno snovjo 35 let delal v ladjedelnicah Adriatico (kasneje Italcantieri) in San Marco, ki jih je nato prevzelo podjetje Fincantieri. Umrl je pri 74 letih starosti zaradi malignega mezotelioma, raka poprsnice in potrebušnice, ki se razvije po desetih letih ali več, pogosto tudi 35 let po izpostavljenosti azbestu. Njegova agonija se je začela z diagnozo marca leta 2017, ko so zdravniki katinarske bolnišnice takoj ugotovili, da je bolezen povezana z azbestom. Umrl je avgusta leta 2018. Takrat je tožilec Matteo Tripani zahteval obdukcijo in začela se je preiskava. Kljub številnim pričam, ki so potrdile, da je Derin na ladjah in gradbiščih delal v tesnem stiku z azbestom, je tržaško sodišče zadevo opustilo, ker osumljenci so že vsi preminuli.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.