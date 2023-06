Duševnim bolnikom zagotoviti prijaznejšo oskrbo

Psihiater Peppe Dell’ Acqua, ki je z Basaglio rušil zidove tržaške psihiatrične bolnišnice in je dolgo vodil tržaški Oddelek za duševno zdravje, je danes dopoldne načrtoval, da se bo priklenil na vhodna vrata centra za duševno zdravje v Barkovljah. S sabo je imel štiri kilograme verig. Forum za duševno zdravje, ki so ga podprli še drugi sestavni deli tržaškega Odbora za zaščito javnega zdravstva v Trstu, je priredil shod, na katerem je večja skupina uporabnikov, družinskih članov, predstavnikov društev, sindikatov, levosredinskih politikov in drugih angažiranih posameznikov protestirala zaradi zanje nadvse kritičnega položaja tržaškega sistema storitev za duševno zdravje.

Naleteli pa so na presenečenje. Če je bilo med razlogi protesta tudi dejstvo, da je bil glavni vhod v Miramarskem drevoredu od pandemije, več kot dve leti zaprt in so morali ljudje zaradi protikoronskih ukrepov še do predvčerajšnjim vstopati preko stranskih vrat, so bila ta včeraj odprta na stežaj. Na dvorišče so se vrnili tudi stoli in klopi, ki so jih organizatorji protesta dolgo pogrešali. Protestnike je na dvorišču s svojo ekipo pričakal sam direktor Oddelka za duševno zdravje tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi Pierfranco Trincas, ki je hotel pomiriti duhove. V znak premirja se je na pročelju pojavila tudi zastava miru.

Kaj se dogaja? Kaplja čez rob je za Odbor za zaščito javnega zdravstva v Trstu bila železna mreža, ki jo je vodstvo pred nedavnim, potem ko se je uporabnica ponesrečila, postavilo na stopnišče centra v Barkovljah, da bi zajamčilo večjo varnost uporabnikov.

Dell’Acqua je prepričan, da ta nevarno spominja na psihiatrično bolnišnico, medtem ko so centri za duševno zdravje nastali ravno, da bi jo presegali v vseh pogledih. Uporabnike je treba ščititi z izkazovanjem prisotnosti, pozornosti, človeške topline, s sprejemanjem v vseh svojih odtenkih ne pa okovi, rešetkami in podobnim.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.