Dva milijona evrov za promocijo Krasa

Sodobni interpretacijski center geološke dediščine matičnega Krasa, info točka s trgovino, restavracija in parkirišče. Ti so glavni elementi, ki bodo sestavljali novo logistično informacijsko središče Vrata Krasa. V sklopu projekta GeoKarst in nastajajočega čezmejnega geoparka, ki je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, projekt izvaja Javni zavod Park Škocjanske jame iz Slovenije v sodelovanju z deželama Furlanijo - Julijsko krajino in Venetom ter Občino Sežana. Vrata Krasa bodo povezala različne turistične destinacije na Krasu, tako geološke znamenitosti, kot so Škocjanske jame, Briškovska jama, dolina Glinščice, Kraški rob in druge, kot tudi preostale naravne in kulturne znamenitosti.

»Želimo si, da bi bil Kras kot nekakšna Toskana, a je danes še premalo poznan,« je na včerajšnji spletni predstavitvi projekta uvodno povedal Borut Peric, strokovni vodja zavoda.

Vrata Krasa bodo postavljena na strateški točki, ob izhodu z avtoceste pri Divači. Projekt je izdelalo podjetje Aporia. Na približno 5000 kvadratnih metrih bo, ob velikem napisu, prostora za trženje in izobraževanje, za promocijo Krasa in vseh njegovih lepot.